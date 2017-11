Veshjet e Bleonës/ Gjokse dhe b**ë… Pse nuk ka turp të duket shëmtuar?

Foto 1 nga 6

Bleona Qerreti nuk ka më frikë të jetë vulgare. Ajo nuk tembet përpara asgjëje për të tërhequr vëmendjen rreth vetes dhe këtë e ka treguar edhe në “American Music Award 2017” që është ngjarja më e madhe e muzikës Amerikane, ku artistët vlerësohen me çmime për punën e tyre, por një rëndësi të veçantë i kushtohet asaj çfarë ata kanë veshur.

Sipas faqes online Anabel.al Bleona është prapë në listat e të veshurave më keq në çmimet AMA, falë veshjes të Laurel De Witt.

“Këmbët e saj të gjata, të drejta, gjoksi i ngritur dhe i plotë ishin vënë në pah si çdo herë tjetër, por mediat e huaja thjesht nuk duket të bien dakord me dëshirën e saj për të vënë në pah atë që i ka dhuruar natyra”,- shkruan Annabel.

Kështu këngëtarja që tërheq më shumë vëmendje me gjoksin dhe me të pasmet e saj sesa me zërin ka përsëritur “suksesin” e “American Music Award 2014” kur u shfaq përpara fotografëve e veshur vetëm me një rrjetë të tejdukeshme që i tregonte gjithçka.

Edhe tre vite më parë ajo fitioi një vend të veçantë në listën e atyre që ishin veshur më keq gjatë ceremonive që prej kohës kur atio kishin nisur të zhvilloheshin.

“Të futesh në listën e të veshurave më mirë është e kushtueshme dhe e vështirë. Por të jesh në listën e të veshurave më keq është shumë herë më e thjeshtë dhe në rastin e Bleonës, mënyra më e mirë për t’i kthyer aparatet fotografike drejt vetes”,- ka komentuar Anabel në faqen e saj.

Dhe kjo me sa duket i shkon mirë “skandaleve” të përsëritura të Bleona Qerretit, që bën gjithçka, nxjerr cica, bythë dhe më tepër se kaq, boll që të bier në syrin e fotogravëve.

Pak rëndësi ka se çmimi që paguan për këtë famë, është përbuzia nga të gjithë atë që mendojnë se një grua vlen shumë më tepër se format e saj të rumbullakosura. Pak rëndësi ka se tashmë po shndrohhet në zakon renditje e san në listat e atyre që vishen keq e më keq.

