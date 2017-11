Vdes njëri por… Toto i riu, me dashnore, armë, para e makina luksoze

Foto 1 nga 29

Disa njerëz kanë fat në jetë. Siç tha Presidenti amerikan Donald Trump, është e rëndësishme të lindësh në familjen e duhur!

Megjithëse, nëse keni talent dhe jeni një person i vendosur, Universi pa dyshim do t’ju vërë re dhe do të vendosë mundësi në duart tuaja dhe do t’ju tregojë rrugën për të pasur sukses.

Pa marrë parasysh se ku dhe në cilën familje keni lindur.

Këtu kemi një milioner me fat, Toto Tutuni. Ky “dashnor” i pasurisë ka lindur në Iran, nga ku familja e tij emigroi pas revolucionit islamik më 1979. Toto është rritur në Argjentinë, u martua, bëri fëmijë dhe përfundimisht u transferua në Shtetet e Bashkuara për të organizuar një biznes.

Të gjitha provat u morën nga faqja e tij në Instagram, e cila është plot me foto dhe video të skandalizuara: ky milioner është pothuajse gjithmonë në shoqëri me vajzat gjysmë nudo, shumë prej të cilëve janë yje pornografikë.

Toto ka shumë armë, para dhe makina të shtrenjta: e gjithë kjo reflektohet në imazhe. Por, a e vini re se ai nuk është i qeshur?

Sinqerisht, kur ju të shikoni këto foto, do kuptoni se nuk duket se milioneri është shumë i lumtur!

Përveç parave, duket se ai nuk ka asgjë.