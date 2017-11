Vasili: Rama, e keqja më e madhe e këtij vend, përse na duhet?!

Kryetari i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili tha se kryeministri Rama është e keqja më e madhe e këtij vendi. Në një status në FB, Vasili tha se Rama nuk i duhet askujt, pasi ka futur Shqipërinë në listën e vendeve që nuk kontrollojnë dot korrupsionin.

Reagimi i Petrit Vasilit

Perse na duhet ky Kryeministri qe i ka dale dore Korrupsioni?

Indeksi i BB/ konfirmon qe “Shqipëria eshte në listën e vendeve që nuk kontrollojnë dot korrupsionin”.

Po ky kryeministri u griu miliona euro shqiptareve per portale denoncuese, e per konferenca,me dekore e me ekrane ku mbante logore kilometrike per korrupsionin.

E cfare i kontrolloi korrupsionit? Asgje perkundrazi e thelloi.

Doing bisnes thote qe Shqiperia ka rene 28 vende me taksat torturuese.Cfare zgjidhi me taksat?Asgje.

Po drogen a e kontrolloi?Perkundrazi e permbyti Shqiperine me droge.

Po perse na duhet pra ky kryeminister?

Per cfare na duhet valle?

Ky “duhet” vetem qe te rrenoje Shqiperine deri ne fund dhe pa u ndalur.Kete ky e ben shume mire

Ai vete eshte halli dhe keqja me e madhe e ketij vendi.