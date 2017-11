Vasili: Kryeministri grabit të varfrit për puset e ujit që i kanë ndërtuar vetë

Kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili ka reaguar pas njoftimit të kryeministrit Edi Rama për reformën e ujit, ku ndër të tjera paralajmëroi se do të vendoset matësa edhe për puset. Përmes nëj statusi në Facebook, Vasili thotë se kryeministri grabit të varfrit për puset e ujit që i kaë ndërtuar vetë.

Statusi i Petrit Vasilit:

Kryeministri grabit të varfrit për puset e ujit, që i bënë vetë.

Kryeministri llafazan, thene me thjesht kryeministri llafeshumë e punëhiç, do t’u zhvase para edhe te varferve, qe i la pa uje dhe qe bene me thonj, me djerse dhe me paratë e tyre nga një pus per uje per nevojat me minimale te jetesës.

Turp i padëgjuar! Vetëm ky kryeministër e ka bere ne historinë e Shqipërisë, sepse as kryeministrat e pluralizmit te majte e te djathte, as Zogu as Enveri nuk e bene.

Ky oligarkëve jua ul taksat dhe detyrimet te varfërve jua ve shqelmin ne fyt.

Nuk u coi as ujesjellsa dhe as ujë ne shtëpi. Tani te varferit duhet te paguajne per ato puse uji, qe kane ndertuar po vete.

Refuzojeni me te gjithe fuqine kete narkokryeminister, qe u hap autostrada doges dhe krimit dhe fut ne skamje te varferit.