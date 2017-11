Uouuu! Marina Fara shokon fansat me foton e fundit: “Duhet të jesh k*rvë për…”

Foto 1 nga 27

Vajza e këngëtares Eli Fara është shumë aktive në rrjetet sociale. Së fundmi Marina Fara ka shokuar fansat me nje foto qe mban nje mbishkrim të Madonës të postuar në Instagram:

‘Ndonjëherë duhet të bëhesh kurvë, për të bërë disa gjëra’.

Çfarë ka dashur të thotë Mariana me këtë shprehje? Ka hequr dorë përfundimisht nga të qenurit juriste…?

Në fakt ajo ka treguar shumë pak lidhur me profesionin e saj. Të vetmet që bien në sy në profilin e saj janë fotot provokuese dhe jeta e natës.

Por duket se Marina ka pasur diçka tjetër në mendje kur e ka shpërndarë këtë foto e kur ka shkruar në krah të saj “se është koha për të ndryshuar”.

Ajo e ka ripostuar edhe një herë foton duke sqaruar:

“Po e rihedh edhe njehere foton per te vene ne dukje injorancen e disa portaleve tona qe nuk dine me cfare te bejne per dy klikime..Kuptimi i kesaj thenieje nuk ka te beje aspak me profesionin se eshte per te qeshur dhe per te qare ne te njejten kohe me injorancen ,kuptimi i kesaj thenieje ne thelb eshte qe ndonjehere te qenit i drejte i sinqerte dhe i vertete ne kte bote ku jetojme nuk ka vlere..”.