U akuzua nga ukrainasja për pengmarrje, djali i biznesmenit lihet i lirë nga prokuroria

I riu që dhunoi dhe mbajti peng një vajzë nga Ukraina, është djali i një biznesmeni të njohur.

Pavarësisht se u akuzua nga vajza për mbajtjen pa dëshirë në një hotel në Durrës, ai është lënë i lirë nga Prokuroria, duke e cilësuar të paligjshëm arrestimin e tij.

Ndërkohë, në njoftimin e Policisë, thuhet se 24-vjeçari Almarjo Xhebexhias, banues në Shkallnur, Durrës akuzohet për pengmarrje.

“Xhebexhia, tek një hotel në afërsi të Shkëmbit të Kavajës, ka ushtruar dhunë fizike, duke i shkaktuar dëmtime të rënda, si dhe e ka mbajtur pa dëshirën e saj të mbyllur në dhomën e hotelit, shtetasen V.H. 21 vjeçe, banuese në Ukrainë”, thuhet nga Policia.

21-vjeçarja Valentina Kolavina u paraqit në spital më 30 tetor, me hematoma në fytyrë dhe pas kësaj mjekët njoftuan policinë, për të cilët ajo dha deklaratën e mëposhtme, të zbardhur të plotë nga Panorama.

“Jemi njohur në verë në Malin e Zi. Ishte muaji korrik. Ai ishte për pushime dhe unë gjithashtu kisha ardhur me pushime. Pasi u njohëm mbajtëm kontakte, ndërruam numrin e telefonit dhe u bëmë miq në FB për të mbajtur kontakt. Më pëlqeu si djalë dhe pasi komunikonim thuajse përditë, më pas krijuam një lidhje dashurore. Më kërkoi të vija në Shqipëri dhe kam ardhur disa here nga korriku deri tani. Dje erdha sërish me kërkesë të tij, por më dhunoi, më rrahu, më godiste pa pushim dhe me kërcënonte se do të më vriste.

“Ketu s’te gjen njeri, do të vras po mbylle gojën” më kërkonte të qëndroja këtu. Nuk e di arsyen pse kërkonte të qëndroja, ndërkohë që nuk më prezantonte me familjen. Nuk e di çfarë qëllimi kishte, ndoshta donte të punoja këtu a mos ndoshta donte të më prostituonte. Ngrita këto dyshime në mendjen time, pasi po sillej shume ashpër dhe më dhunonte. Më mbajti pa dëshirë në një hotel këtu në Durrës”, ka thënë 21-vjeçarja, e cila është larguar sot nga Shqipëria./