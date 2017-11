Telefoni që mban dy ditë bateri vjen nga kompania “Huawei”

Telefonat e mençur të kompanisë Huawei kanë bërë bujë si pajisje me jetëgjatësi të baterisë dhe ekran të madh.

I tillë është modeli “Mate 10 Pro”, me një kohëzgjatje 50 orëshe të baterisë dhe dizajn Premium.

Huawei është përpjekur gjithnjë të ofrojë cilësi superiore në produktet që prodhon dhe mesa duket me Mate 10 ia ka arritur më së miri qëllimit.

Ekrani është me kornizë të hollë në anët dhe seksionet e ulëta dhe të poshtme, por pa ekran të lakuar. Në këtë mënyrë ai është bërë rival i Samsungut.

“Ekrani i plotë HD + OLED 6in, duket i mrekullueshëm. Nuk është as rezolucion i lartë si disa nga konkurrentët e saj, dhe nuk është aq mahnitëse sa Samsungu më i mirë, por ka ngjyra të pasura dhe kënde të gjera shikimi”, raporton the Guardian.

Në 7,9 mm të trasha, Mate 10 Pro përputhet me Pixel 2 XL të Google dhe është 0,2 mm më i hollë sesa Galaxy S8 + i Samsungut. Të tre janë të ngjashëm me peshë, me Mate 10 Pro me peshë 178g, Pixel 2 XL 175g dhe Galaxy S8 + 173g.

Mate 10 Pro është gjithashtu i qëndrueshëm ndaj ujit ndaj standardeve IP67, që do të thotë deri në 1m ujë deri në 30 minuta – mjaftueshëm për të mbijetuar një udhëtim poshtë në pishinë apo qëndrimit në banjë.

Specifikat:

Ekrani: 6in FHD + OLED (402ppi)

Procesor: bërthama okta- Huaëei Kirin 970

RAM: 4 ose 6GB RAM

Ruajtja: 64 ose 128GB

Sistemi operativ: EMUI 8.0 bazuar në Android 8.0 Oreo

Kamera: Kamera e pasme e dyfishtë 12MP me OIS, 20MP- njëngjyrëshe, kamera përballë 8MP

Lidhshmëria: LTE, Ëi-Fi, NFC, Bluetooth 4.2 dhe GPS

Përmasat: 154.2 x 74.5 x 7.9 mm

Pesha: 178g

50 orë bateri