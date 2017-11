Të shtënat në lokalin e natës, arrestohet adoleshenti

Njëri prej të shpallurve në kërkim për ngjarjen e datës 25 Nëntor në lokalin e natës në Korçë, është arrestuar nga policia.

Në pranga ka rënë 17-vjeçari me iniciale G.T., ndërsa në kërkim vijon të jetë bashkëpunëtori i tij 28-vjeçari me iniciale A.S. Të dy akuzohen për vrasje në rrethana cilësues të mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim.

Dy të dyshuarit, në bashkëpunim edhe A.Qiraxhin 23 vjeç dhe A.Babanin 18 vjeç, kanë tentuar të vrasin me armë zjarri dhe me sende të forta shtetasit A.L dhe A.K, të dy banues në Korçë.

Këta shtetas më pas kanë hyrë në lokal dhe kanë goditur me mjet të mprehtë shtetasin A.K dhe kanë tentuar të vrasin me armë zjarri shtetasin A.L, (pronari dhe administratori i lokalit).

Shtetasi A.K, ka marrë mjekim në Spitalin e Korçës dhe nuk ka probleme për jetën. Motivi i kësaj ngjarje dyshohet të ketë qenë një konflikt i vjetër për motive të dobëta. /tvklan.al