Takim kokë më kokë prej 2 ditësh me homologun grek, Bushati rrëfen negociatat

Pas negociatave të ditës së dytë e takimit të Kretës, ku ministrat Ditmir Bushati dhe Nikos Kotzias, së bashku me stafet e tyre, janë duke diskutuar lidhur me të gjitha çështjet e hapura mes dy vendeve, ka ardhur edhe prononcimi nga minsitri Bushati.

Ai tha se kemi tematizuar të gjitha çështjet që i konsiderojmë të hapura, apo çështje për të cilat kemi këndshikime të ndryshme.

Si vijojnë bisedimet midis Greqisë dhe Shqipërisë për gjithë temat që po diskutojmë?

Siç dihet ne kemi hapur një kapitull të rëndësishëm të marrëdhënieve me Greqinë, ku kemi tematizuar të gjitha çështjet që i konsiderojmë të hapura, apo çështje për të cilat kemi kënd shikime të ndryshme. Natyrisht është bërë një punë voluminoze, sidomos dy vitet e fundit, me ngritjen e mekanizmit të nivelit të lartë ndërmjet dy vendeve tona, dhe këto dy ditë diskutimet kanë qenë me intensive, më të strukturuara pasi ka pasur nga ana tjetër edhe një punë paraprake, të mirë do të thoja, nga ekipet tona respektive. Unë e kam thënë edhe herë të tjera, kjo është një dosje jo e lehtë, rreth 70 e ca vjeçare, për pasojë kërkon kohën e vet dhe instrumentet më të përshtatshme për një zgjidhje në frymën europiane dhe bazuar mbi të drejtën ndërkombëtare”, u shpreh ministri Bushati.

A ka një qasje, ka “tym të bardhë” do ta quaja për një nga çështjet?

Bëhet fjalë për një paketë çështjesh të hapura, ndonëse çështjet jemi përpjekur për t’i vendosur sipas një tematike të caktuar kohore apo logjike. Për sa kohë do të vazhdojmë në këtë proces konsultimi dhe në këtë proces diskutimi intensiv dhe të imtësishëm me palën greke, do të pëlqeja të jem i rezervuar dhe i matur në deklarime