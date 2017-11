Tahiri merr arratinë? Berisha: Ja e vërteta…

Pas qarkullimit të lajmit në media se ish-ministri Saimir Tahiri është larguar drejt Gjermanisë, ka ardhur menjëherë reagimi nga ish-kryeministri Berisha.

Në një postim në ‘facebook’ Berisha shkuran se Edi Rama ka nisur në arrati Tahirin për të shpëtuar lëkurën e tij dhe të vëllait të tij.

Postimi i plotë:

Noriega arratis Saimir Trafikun!

Pasi e kercenoi Tahirin me koken e tij dhe te djalit 5 vjeç per ti mbyllur gojen, Edi Rama, per te shpetuar lekuren e tij dhe te vella Osit, e nisi Saimir Trafikun ne arrati. Te gjithe ne kembe per te rrezuar sa me pare regjimin e Norieges!! sb