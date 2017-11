Studimi/ Ja pse femrat ulërasin dhe rënkojnë më shumë se meshkujt gjatë seksit…

Foto 1 nga 9

Të gjithë bëjnë zhurma dhe fytyra të çuditshme gjatë kohës që kryejnë marrëdhënie seksuale dhe këtë listë e kryesojnë gratë.

Deri tani me gjasë po mendoni skena në kokën tuaj dhe të gjithë pajtohen se, gratë lëshojnë më shumë zë se burrat gjatë marrëdhënies.

Një studim nga “Gayle Brewer of the University of Central Lancashire” dhe “University of Leeds” ka marrë në pyetje 71 gra që ishin seksualisht aktive dhe u është kërkuar të dinë arsyen që qëndron pas “ulëritjes” apo pasthirrmave të tyre.

A ka lidhje të drejtpërdrejtë me orgazmën?

Vazhdoni të lexoni më poshtë për të gjetur më shumë rreth kësaj pyetje dhe për të zbuluar pse gratë lëshojnë zëra gjatë seksit.

Rënkimi dhe ulëritja nuk lidhet domosdoshmërisht me kulmin e aktit.

66% thanë se ato thjesht rënkojnë për të përshpejtuar kulmin e partnerit të tyre.

87 përqind thanë se ato ngrenë zërin që të rritin vetëbesimin e mashkullit që kanë në shtrat.

Hulumtuesit gjithashtu gjetën që një grua bën zhurmë kur ajo është e mërzitur, e lodhur ose nuk ndihet rehat, kështu që ju do të përfundoni më shpejt.

Ato pretendojnë se po kalojnë në orgazëm vetëm për t’ju bërë të ndiheni mirë me veten.

Vokalizimi femëror gjatë seksit është një gjë e mirë për djemtë. Është thënë gjithashtu se burrat mashtrohen shpejt nga një orgazëm e rreme.

Femrat e kuptojnë plotësisht se rënkimi i tërbon meshkujt dhe i bën ata më të shpejtë.

Nuk ka rëndësi nëse është mashtrim. Ajo në fakt tregon se sa aktiv jeni dhe sa në sinkron jeni me njëri-tjetrin.

Shmangia e heshtjes është një nga arsyet, sepse heshtja mund të jetë një vrasëse në krevat.

Mërzitje është një përgjigje automatike ndaj kënaqësisë. Kënaqësia që merrni nga seksi mund të shkaktojë një ulërimë dhe rënkim të pavullnetshëm.

Gratë mund ta mashtrojnë, por ato gjithashtu rënkojnë kur kalojnë në orgazëm.

Sepse asaj i pëlqen dhe ndihet mirë. Këto ishin arsyet pse gratë rënkojnë dhe bërtasin gjatë kryerjes së marrëdhënies.