Sofia e re/ Çfarë ndodhi me Çanin në koridorin e ‘Klanit’

Të gjithë e njohin si Sofia e Arian Çanit që shfaqet çdo të premte në “Zonë e Lirë” në “Tv Klan”. Por në fakt ajo quhet Xheni Brahaj, si të gjitha velinat e spektaklit studion në UET dhe ka qenë për një kohë të gjatë balerinë klasike.

Ajo ka treguar si ka arritur që pas disa dështimesh për të kryer rolin e Sofisë, Çani vuri gishtin mbi të.

”Ka qenë rastësi. Unë isha angazhuar me trupën e baletit të Klan kur një ditë u takova në koricor me Çanin të cilit i pëlqeva dhe me propozoi të bëhesha Sofia e emisionit”,- ka thënë ajo në emisionin e pasdites së Rudinës.

Ajo shtoi gjithashtu se si stutende e juridikut nuk e shqetëson fare një rrol ku nuk i duhet të flasë, por vetëm të shikohet nga të tjerët.