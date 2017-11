Shqiptarja shet virgjërinë për 20 mijë euro, del me VIDEO në një faqe eskortë

Foto 1 nga 6

Nëse u duket tabu tema rreth seksit, duhet të shikoni se ç’bëhet në faqet zyrtare të eskortave ku vajza të ndryshme nga e gjithë bota shesin virgjërinë e tyre.

Arsyet që dikush shet virgjërinë e saj mund të jenë nga ato ekonomike, sociale apo thjesht sepse nuk e kanë kompleks.

Mirëpo, me sa duket edhe vajzat shqiptare e kanë përqafuar këtë “biznes-trend”.

Në faqen “Cinderella Escorts” është regjistruar edhe Ana, një vajzë 22-vjeçe shqiptare, e cila kërkon ta shesë virgjërinë e saj për 20.000 euro.

22-vjeçarja shfaqet me zë dhe figurë duke dhënë mesazhin e saj në një video.

Ana thotë së është lodhur duke pritur për personin e duhur në jetën e saj. Por gjithashtu shton se motivi i saj është për ta ndihmuar familjen.



Në përshkrimin e faqes së eskortës për Anën thuhet:

Ana dëshiron ta humbasë virgjërinë e saj përmes nesh. Kjo vajzë e bukur shqiptare është 22 vjeçe, është e virgjër dhe kjo është e verifikuar.

Virgjëria e saj është kontrolluar nga një mjek dhe Escorts Cinderella ka një certifikatë mjekësore si dëshmi për këtë!

Procedura e “ankandit”:

1. Ne pranojmë një depozitë prej 10% për të siguruar që është një ofertë serioze.

2. Nëse jeni paguar, ju do të merrni një njoftim menjëherë nga ne. Pastaj mund të shqyrtoni nëse dëshironi të bëni një ofertë më të lartë ose të keni paratë tuaja prapa. Nëse dëshironi t’i ktheni paratë tuaja, pagesa do të bëhet brenda një jave.

3. Nëse përfundon të jesh ofertuesi më i lartë ju do të na tregoni se cilat ditë jeni në dispozicion për të ardhur në Gjermani. Takimi zhvillohet në Gjermani për arsye ligjore. Blerësi mund të zgjedhë një hotel sipas zgjedhjes së tij, ku Anna do të kalojë një natë me të.

4. Për të siguruar që Anna është një virgjëreshë e vërtetë, blerësi ose mund të sjellë një mjek në një takim ose ta vizitojë tek një mjek në Gjermani një ditë më parë.”