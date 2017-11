Shokuese/ ‘Bëj seks me vjehrrën, por nuk është ky problemi…’. I riu rrëfen historinë e jetës

Një rrëfim shokues vjen në psikologen e ‘’The Sun’’, Deidre.

Bëhet fjalë për një djalë, 26- vjec i cili kryen marrëdhënie seksuale me vjehrrën e tij.

Ai shkruan:

E dashur, Deidre!

Prej kohësh kryej seks me vjehrrën time, e cila është dyfishi i moshës sime. Seksi me të është i mrekullueshëm! Kam 3 vite i martuar me një grua italiane, e cila është e mrekullueshme. Ajo është 25-vjec.

Kur shkova për herë të parë në shtëpinë e saj, nuk mund ta besoja se mamaja e saj është 44 vjece. Bashkëshortja ime më habiti që në fillim kur më tha se të gjithë të dashurit e saj ishin të mahnitur nga nëna e saj.

Mamaja e saj ka një restorant të sajin. Është i vogël, klasik. Ajo e ka trashëguar nga bashkëshorti i saj pasi vdiq. Është vërtetë e zgjuar dhe e zonja për ta mbajtur në këmbë atë biznes, por dhe të argëtohet.

Gruaja ime e ndihmon në fundjavë, dhe kjo është koha kur unë dhe ajo takohemi. Në fillim pasioni mes nesh nisi kur isha vetëm me të dhe djalin tim 2-vjecar.

Ajo tha se kishte ardhur të na kontrollonte nëse po kujdesesha mirë ndërkohë që gruaja ime nuk ishte aty. I ofrova një pijë, ajo rrëegulloi fundi dhe u ul afër meje.

Pimë disa pije, dhe më pas nuk rezistova dot. Bëm seks në divan, ndërsa djali im flinte lart. Tashmë është dicka që ndodh më shpesh. Kurrë në jetën time nuk kam përjetuar seks të atillë, ndaj dhe nuk heq dot dorë. E di që duhet të heq dorë, por nuk mundem! Jam shumë i dobët!

Psikologia përgjigjey:

Po na kërkon këshilla apo cfarë? Ju e dini vetë cfarë duhet të bëni.

Por, duhet ti tregoni vjehrrës suaj se ajo që kaluan ishte shumë e bukur, por se duhet ndaluar menjëherë, në të kundërt, gruaja dhe djali juaj do të lëndohet shumë. Merre kontrollin e jetës tënde. Lëre cdo gjë pas dhe mendo për djalin tënd.