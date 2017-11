Rrëfehet ish-eskorta: S’jam penduar, kam bërë seks edhe me të moshuar

Foto 1 nga 10

Një ish-eskortë ka folur për herë të parë për punën 2 vjeçare në të cilën fitonte 260 dollarë në orë. Por në përfundim të “karrierës” të saj 2-vjeçare si prostitutë, Andrea Ëerhun nga Kanadaja ka vendosur që kujtimet e saj t’i hedhë në një libër.

Andrea Werhun, 27 vjeç nga Toronto ka publikuar librin “Modern Whore”, që në mënyrë të moderuar do të thotë “Prostituta moderne” shkruan Daily Mail.

Libri është një bashkëpunim me regjisoren Nicole Bazuin dhe siç thotë autorja synon që të flakë tej disa paragjykime mbi punonjëset e seksit, njohur edhe si ‘eskortë’.

Andrea rrëfen se përgjatë këtyre viteve ka shkuar me qindra klientë dhe një pjesë e tyre kanë qenë të moshuar, deri edhe 80-vjeçarë.

“Nuk sikletosem dhe as pendohem për atë që kam bërë. E kam shijuar seksin me klientët, sigurisht edhe pagesën”, thotë ajo. Këshilla e Andreas për të gjitha vajzat që punojnë në këtë industri është që të flasin dhe të tregojnë historitë e tyre. “Kështu shoqëria do t’i pranonte më shumë”, shpreht ajo.