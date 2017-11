Reagon edhe LSI: Pse heshti Ministria e Brendshme?

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka reaguar lidhur me arrestimin e 25 – vjeçarit Orges Sota, të cilit iu gjetën mbi 800 mijë euro të pajustifikuara në makinë dhe dy patenta të ish-ministrit Saimir Tahiri.

Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, Vasili shkruan se ngjarja është fshehur në mënyrë të turpshme për ditë të tëra nga policia.

Në një reagim në Facebook, Vasili i drejton disa pyetje ministrit të Brendshëm Xhafaj.

Reagimi:

Banditizmi u shfaq sheshit me 863 mije euro të pista nëpër makina, shto patentat e ish-ministrit etj….

Ngjarja u fsheh ne menyre te turpshme dhe mafioze per dite te tera nga policia.

Ministria e Brendshme heshti. Është palë?! Apo mbron pushtetin e kryeministrit dhe ish-ministrit është duke shkelur ligjin? Ka presion qe te mos flase? Do vazhdoje te bashkjetoje me kete polici te kapur koke e kembe nga krimi? Duke mos folur, a mos ndihmon te fshihen provat?

Pergjigja e qarte dhe me veprime te forta e ketyre pyetjeve ndan perfundimisht se me kë eshte ministri dhe ministria e Brendshme me shqiptaret kunder krimit dhe trafikanteve apo me kryeministrin qe hesht perpara krimit dhe trafikanteve kliente te tij, si edhe u mbyll gojen te tjereve per te mos folur per te.