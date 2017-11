Rama: Vjeshta histerike e politikës, s’na pengon të bëjmë punët

“Vetëm me reformat e vështirat dhe jo me gënjeshtra, me hap të vogël, jo me iluzione e pallavra mund ta bëjmë Shqipërinë. Kujt i duhet sherri e konflikti?

Njerëzve të zakonshëm jo njëherë. Kujt i duhet pallavrat që shpik politika çdo ditë? Shqipërisë jo njëherë. Është për të ardhur keq, kur sheh kazanin e politikës të ziejë në vorbullën e pallavrave e shpikjeve.

Kjo vjeshtë histerike e politikës, nuk mund të na pengojë për të bërë detyrën tonë. Ta mbajmë të plotë përgjegjësinë që na kanë dhënë njerëzit.

U deshën shumë hapa për të nisur rrugën e Arbrit, plot 4 vite për të ardhur deri këtu, ama erdhëm po jo si të tjerët, që e kthyen rrugën e Arbrit si një nga premtimet më të përsëritura e të pambajtur”,- tha Rama në komunikimin javor.