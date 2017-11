Rama: Të fortët nuk do t’i gëzojnë lekët që fitojnë nga krimi

Në konferencën shkencore të Akademisë së Sigurisë të Policisë së Shtetit, Kryeministri Edi Rama ka shprehur mbështetjen për këtë akademi në fushën e sigurisë së vendit, raporton TV Klan.

Gjatë fjalës së tij, Rama renditi katër arsye kryesore, që sipas tij përbëjnë thelbin e punës së policisë për sigurinë publike. Ndër to, Kryeministri renditi pastrimin e policisë nga elementët kriminalë si dhe luftën ndaj krimit të organizuar dhe sekuestrimin e pasurive të tyre kriminale.

“Së pari, siguria publike nuk mund të krijohet nga qasje të izoluara. Për këtë qëllim do ta thellojmë procesin e krijimit të kapaciteteve në funksion të sigurisë dhe në përballjen me krimin.

Përvoja e shkëlqyer e disa Task-Forcave janë provë e pakundërshtueshme nevojës për sinergji. Fillimi i operacionit forca e ligjit do të shërbejë edhe për konsolidimin e mëtejshëm për bashkëpunimin ndërinstitucional.

Së dyti, modernizimi i vazhdueshëm i strukturave ligjzbatuese është prioritet.

Së treti, pastërtia e radhës së policisë, integriteti i lartë është parakusht i domosdoshëm. Ne kemi bërë sa kemi mundur për shpërblimin moral dhe financiar për punonjësit e Policisë së Shtetit, por procesi historik i pastrimit nga elementë të kriminalizuar, korruptuar apo të paaftë do të vazhdojë. Procesi i vetingut në Policinë e Shtetit që do të fillojë nga muaji Janar, do të japë rezultate të qenësishme.

Së katërti, vijimi i goditjeve për shkatërrimin e grupeve kriminale. Më e rëndësishme është shënjestrimi i financave dhe aseteve kriminale. Kush përfiton nga krimi nuk i gëzon dot ato që përfiton”, deklaroi Rama.

Kryeministri theksoi edhe nevojën për modernizimin akoma më shumë të Akademisë së Sigurisë, për të luftuar elementët kriminalë, që sikurse tha edhe shefi i qeverisë, ka kapacitet të madh pajisje teknologjike.

“Lufta kundër krimit është një luftë që zhvillohet në fushën e inteligjencës së mirëfilltë. Falë këtyre zhvillimeve teknologjike nuk është vetëm shteti, por edhe vetë krimi. Sot është bërë e mundur që kushdo të ketë mundësi aksesi në teknologji të avancuara dhe për këtë arsye elementët apo grupet kriminale sot kanë kapacitet të lartë keqpërdorues të teknologjive në funksion të qëllimeve të tyre të mbrapshta”, deklaroi Kryeministri Rama.