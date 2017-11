Rama sqaron ‘puset’ dhe hedh sytë nga rrugët: Ja projektet

Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot një takim konsultativ me grupet e interesit, kompanitë dhe sipërmarrjet për buxhetin e rrugëve për vitin 2018.

“Ambicia jonë është që në këtë 4 vjeçar ne të bëjmë të mundur që akset tona kombëtare të kthehen të sigurta që garantojnë lëvizshmërinë dhe nuk kërcënojnë jetën e askujt. Ne kemi një buxhet 42 % më të lartë për financimin e infrastrukturës. 42 % më i lartë do të thotë jo pak edhe pse nuk është i mjaftueshëm për të përfytyruar në një hark kohor për ndryshimin që duam, ama është i mjaftueshëm nëse projektet janë të duhura dhe nëse puna është e duhur që ne të hedhim hapa”, tha shefi i qeverisë.

Ne do t’ia dalim, tha Rama qoftë me financimin e buxhetit, qoftë edhe nëpërmjet programit 1 miliard për rindërtim që është dedikuar për modernizimin dhe transformimin e akseve kombëtare.

Kryeministri Edi Rama është ndalur në disa projekte konkrete, ku ndër të tjera garantoi përfundimin e rrugës Korçë-Ersekë.

Ai tha më tej se edhe për rrugën e Arbërit mbetet vetëm finalizimi i kontratës dhe fillimi i punës në terren për të mos u ndaluar më.

Rama u shpreh se janë 10 segmente të rëndësishme që do të mbulohen nga buxheti i shtetit për 2018.

“Do çojmë para projektin e Unazës së Madhe të Tiranës. By-pass-in e Tepelenës, do të përfundojmë rrugën Korçë-Ersekë, do të garantojmë By- Passet e Fierit dhe të Vlorës. Do të finalizojmë kontratën dhe do të fillojmë punën për rrugën e Arbrit. Milot-Balldren, Tiranë-Thumanë përmes Vorës, Kardhiq-Devlinë, një premtim i përsëritur nga të gjitha partitë, ka ardhur koha për t’i dhënë drejtim, më tutje aksin e ri Kashar-Rrogozhinë drejt Vlorës”.

Kryeministri Edi Rama i është rikthyer edhe një herë tjetër çështjes së shumëdiskutuar ditët e fundit të sahateve dhe kontrolleve për puset.

Rama tha se është krijuar një konfuzion në lidhje me deklaratat për puset: “ç’të duhet ty për ujin që nxjerr vetë? Ç’më duhet mua për ujin që nxjerr vetë? Po shko provo të nxjerrësh ujë vetë, jo në Gjermani, por në Itali edhe na lajmëro nëse do dalë më parë uji nga vrima që po shpon ti, apo do ngrihesh ti zgupthi të shkosh e të japësh llogari. Ku je? Sepse është pasuri kombëtare. Dhe shfrytëzimi i ujërave nëntokësor është kudo i normuar, dhe më e bukura është e normuar edhe në legjislacionin në Shqipëri. Si mundet një kompani që prodhon ujë për treg, të marrë ujin me sasi eksponenciale nga nëntoka dhe të mos paguajë kokërr leku. Ujin e kujt po merr, të gjyshit? Apo të stërgjyshit? Është pasuri kombëtare dhe mbi të gjitha, shfrytëzimi pa kriter dhe pa karar i burimeve nëntokësore ndikon në kapacitetet furnizuese, nuk është se po mbjell parcelën tënde që ta dha gjyshi. Ajo është parcela jote, ti po merr poshtë diçka poshtë. ”

Rama tha se me deklaratat e tij, për momentin, nuk bën fjalë për puset e shtëpive apo bahçeve.

“Nga ana tjetër, ne nuk kemi folur dhe nuk kemi parasysh puset e shtëpive, nuk kemi parasysh sot as puset e hapura nga njerëzit në fshat për vaditje aty ku nuk ka sistem vaditës. Janë në të drejtën e tyre dhe sigurisht nuk është gjë e mirë, sepse jo vetëm që dëmtojnë procesin e shfrytëzimit të burimit, por ato puse kanë edhe një problem tjetër, ato puse shterpëzojnë tokën, kripëzojnë tokën, e bëjnë të papërdorshme pas 10-20 vitesh dhe ky është një fenomen që ka filluar të ndjehet sepse shkohet në shtresat ku ka kripë. Ndërkohë që uji që vjen nga burimet për vaditje nuk e ka këtë rrezik, përkundrazi e ushqen tokën.”

Ai tha se sidoqoftë, debati është i kotë pasi “nuk ka në debat a duhet a s’duhet? Duhet! Çdo kush që e prek këtë mall duhet të jetë së pari formal, s’mund të shposh ku do ti…ajo që diskutojmë është rruga.”