Rama: Në këtë mandat, do të rikonstruktojmë 300 qendra shëndetësore

Sektori i shëndetësisë do të jetë në qendër të vëmendjes edhe këtë mandat të dytë, të qeverisë Rama.

Kryeministri thotë se brenda këtij mandati do rikonstruktohen rreth 300 qendra shëndetësore.

Rama ka shpërndarë në Facebook, një video nga qendra shëndetësore e Kamzës, e cila i është nënshtruar rikonstruksionit të plotë si dhe është pajisur me pajisje të reja.

“Shqipëria që duam në katër vitet që vijnë do të ketë 300 pasqyra të Rilindjes së Shëndetësisë si kjo, qendra shëndetësore e ambulanca që do t’u shërbejnë me respekt e dinjitet njerëzve të zakonshëm të këtij vendi, kudo ku prej dekadash nuk është vënë asnjë dorë e aftë dhe e kujdesshme në hartën e sistemit shëndetësor të vendit. 90 të parat do të financohen nga Buxheti 2018”, shkruan Rama.