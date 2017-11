Rama jep lajmin: Ja sa do rriten pagat për mjekët e infermierët!

Kryeministri Edi Rama, nëpërmjet një postimi në Facebook, ka dhënë lajmin e mirë për mbështetjen ndaj Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

“Mirëmëngjes dhe me këtë video informuese për mbështetjen e rritur me Buxhetin 2018 për Shëndetësinë që duam dhe kujdesin social për qyetarët më në nevojë, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.

Në videon e shpërndarë prej tij, theksohet se buxheti i akorduar nga qeveia për këtë ministri rritet me 5%, investimet rriten me 35% dhe po ashtu pagat rriten me 5%.

Rama përmend edhe ndihmën ekonomike, e cila do të pësojë rritje të ndjeshme.

Për më shumë ndiqni videon.