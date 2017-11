Rama i ofendoi, por Meta i pret në zyrë gazetarët

“T’i thërrisni mendjes dhe të lexoni, dhe për ata që ju paguajnë juve, që janë edhe më shumë pjesë e këtij problemi…/Jeni pjesë e një kazani të madh, jeni pjesë e këtij problemi të madh që ka Shqipëria…/ Për fatkeqësinë tuaj që as lexoni, as kuptoni, as doni të dëgjoni për çfarë bëhet fjalë…/ Pyetjet tuaja burojnë nga padituria, jeni kaq të paditur…/Flisni përçart…/ Pyetje idiote…”.

Eshte një nga përshtypjet e kryeministrit Edi Rama për median që rreth një jave më parë përcolli nga oborrri i Kuvendit, aty ku mazhoranca nuk pranoi kërkesën e Prokurorisë së Krimeve të Rënda për arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Por vetëm një javë më pas, (hark kohor kur Rama nuk i ka hequr asnjë presje përshtypjeve të veta), Ilir Meta në cilësinë e Presidentit organizon një pritje për mediat.

“Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për dhënien fund mosndëshkimit të krimeve ndaj gazetarëve, Presidenti i Republikës së Shqipërisë Sh. T. Z. ILIR META, ka nderin T’ju ftojë nesër 2 Nëntor 2017, e enjte, në ora 12:30, në një pritje në institucionin e Presidencës…”, – thuhet në njoftimin për shtyp të Presidencës