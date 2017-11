Rama e nis me batutë intervistën në ‘News 24’, flet sërish për kazan

I ftuar në emisionin “Studio e Hapur” të gazetares Eni Vasili, në “News 24”, kryeministri Edi Rama, e nisi me një batutë.

Ndërsa moderatorja Vasili i uroi mirëseardhjen, kryeministri u shpreh: “Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjeta, ju sjell përshëndetje nga kazani”.

PËR ÇFARË DO FLASË RAMA SOT:

Kryeministri është i gatshëm të përgjigjet për ngjarjen më të fundit që i shtohet dosjes së ish-ministrit të tij të Brendshëm, si dhe do të flasë me detaje për raportin me Tahirin para dhe pas akuzave të ngritura nga prokuroria.

Pjesë thelbësore e intervistës është edhe marrëdhënia e politikës me krimin dhe kanabisi. Akuzat e opozitës së bashkuar kundër tij personalisht si koka e krimit në Shqipëri, por edhe qeverisjes në tërësi do të marrin gjithashtu vëmendjen e duhur.

Rama do të rrëfehet përballë Eni Vasilit edhe për marrëdhënien delikate dhe komplekse që ka me mediat si dhe përplasjet e fundit që ka krijuar me to.

Kreu i qeverisë nuk do i shmanget as temave delikate si marrëdhënia e tij me George Soros dhe raportet me administratën e re amerikane dhe presidentin Trump, që njihet si kundërshtar i hapur i Sorosit.

Politika dhe pushteti të afron me miq të rinj, por shpeshherë edhe miqtë e vjetër i largon prej teje. Rama do të flasë për herë të parë edhe për këta të fundit, miqtë e humbur dhe për të ardhmen.