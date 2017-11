PS do shkarkojë kreun e KQZ, Rama: Po shqyrtojmë rastin e Kapllanajt

Mazhoranca do të nisë shumë shpejt procedurat e shkarkimit për kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klement Zguri dhe këtë fat do ta ketë edhe kryetari i Bashkisë së Mallakastrës, Agron Kapllanaj.

Vendimet u bënë publike nga kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste.

“Unë e mbështes plotësisht nismën e kryetarit të grupit për të filluar procedurat e shkarkimit të kryetarit të KQZ-së, ndërkohë që së bashku me ekspertët e Kryeministrisë po gjykohet edhe mundësia e shkarkimit të kryetarit të Bashkisë së Mallakastrës si një entitet i gjykuar nga gjykatat italiane që përbën subjekt të ligjit të dekriminalizimit. Fakti që ka teserën e Partisë Demokratike nuk e bën as me imunitet ndaj ligjit dhe as virgjëreshë në raport me veprat penale që ka kryer dhe është dënuar nga autoritetet italiane.”-tha Rama.