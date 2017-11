Prefektët ushtarakë, reagimi i Imamit, marrëveshja e detit dhe droga

Emërimi i të gjithë prefektëve me sfond ushtarak ka ngjallur shumë debat në mediat sociale.

Kryetari i opozitës, Lulzim Basha thotë se prefektët janë shërbëtorë të Edi Ramës.

Kurse ish-kryeministri Sali Berisha thotë se fabula e njerëzve që do luftojnë krimin, rrëzohet pasi së paku prefekti i Gjirokastrës ka lidhje me Habilajt.

Disa media kanë theksuar se prefektja e Tiranës ka mbrojtur marrëveshjen e ndarjes së detit me Greqinë, e luftuar shumë nga Rama kur ishte në opozitë.

Ndërkohë ish-ministri demokrat i Mbrojtjes, Arben Imami, ashtu si për shumë çështje të tjera, nuk ndan të njëjtin mendim me kryetarin e PD-së, Lulzim Basha sa i përket integritetit të 12 ushtarakëve të emëruar në krye të prefekturave.

Në një intervistë për ‘Panorama’, Imami shprehet se ka punuar personalisht me gjysmën e ish-ushtarakëve, por emërimi i tyre si prefekt nuk do të sjellë rezultat sa i përket luftës kundër kriminalitetit.

“Nuk shoh që duhe vendosur 12 ushtarakë, personalitete, njerëz të nderuar, me kapacitet, me gjysmën e tyre kam punuar dhe i njoh personalisht, do të mund të zgjidhet problemi i luftës kundër kriminalitetit. Aq më tepër duke marrë parasysh detyrat konkrete që ka prefekti sipas legjislacionit shqiptar. Kam përshtypjen më tepër sesa një masë efektive për të vendosur ligjshmërinë, kryeministri ka dashur të thotë që do të vendosë njerëzit në rresht. Në këtë mënyrë, kryeministri e ka kompromentuar figurën e disa prej këtyre ushtarakëve, sepse ushtarakët nuk janë njerëz për të vënë njerëzit në rresht”, thotë ish-deputeti i PD-së.

Imami refuzon t’i konsiderojë shërbëtorë ish-ushtarakët, për të cilët thotë se janë njerëz të nderuar dhe kapacitete të larta. Gjithsesi, ish-ministri thekson se rezultatet e tyre do të jenë shumë të pakta për sa kohë kryeministri Edi Rama është kreu i trafikut të drogës në Shqipëri.

“Midis atyre njerëzve ka nga ata që nuk janë njerëz të konceptit të vjetër të ushtrakut me kamxhik në dorë. Ashtu sikurse nuk jam i mendimit që ata janë shërbëtorë. Mundet që të mos kenë rezultate dhe sigurisht rezultatet do të jenë shumë të pakta për sa kohë kryeministri është kreu i trafikut të drogës në Shqipëri. Por ata nuk janë pjesë e një bande dhe nuk janë banditë, kjo është e sigurt. Ata me të cilët kam punuar unë janë njerëz të nderuar, njerëz me kapacitete të larta planifikuese dhe zbatuese”, shprehet Imami.