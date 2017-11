Po ti e ke provuar hashashin e Skraparit?

Nga Luna Ruvina

Para se të zienin në media gjithë këto lajme, akuza e përgjime për kanabisin, kisha dëgjuar një histori që tani nuk po më duket edhe aq e ekzagjeruar sa atëherë.

“Të them të drejtën, më kishte marrë malli për ca fiq”, fillon gruaja rrëfimin. Ajo nuk para flet shumë, por i shoqi, një ish-ushtarak, ia merr fjalën nga goja. Ma ka treguar historinë para dy vjetësh dhe prapë i kthehet me të njëjtën revoltë si atëherë. “Po moj, po. Në fshatin tim, për ca fiq. E më tha madje një bashkëfshatar. Mos shko, mos i hap vetes telashe. Dhe kujt, mua? E nisemi. Sa kalojmë urën mbi lumë, dëgjojmë një parullë si në filmat me partizanë. “Ndal, ku shkon?” “Ou!” – thashë me vete. “Ç’është kjo?” Kur më del para i plotfuqishmi i zonës, një polic barkalec nga një fshat aty afër, dhe një djalë i ri me kallashnikov. “Po ti kush je?” – i them këtij të kallashnikovit, se policin e njihja. “Ç’të duhet ty? Nga Laqi jam.” – ma kthen. Dhe vazhdoi të më tregojë ç’ziente poshtë e lart nën zë nëpër fshat për tokat matanë lumit, ku kishte kaluar kaq e kaq behare duke u kacavjerrë nëpër pemë e duke bredhur këmbëzbathur pllajave.

"E si përfundim, – thotë e shoqja, e cila e di se ai është kaq i mbushur me mllef sa s'di të pushojë – nuk i kemi provuar qysh atëherë fiqtë e Skraparit."