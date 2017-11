Plagosi me armë zjarri policin, kush është i riu ‘gjerman’

Policia e Tiranës ka identifikuar autorin e dyshuar që plagosi me armë zjarri mbrëmjen e djeshme efektin e policisë Ermal Bregu tek ish- Parku i Autobusëve në Tiranë. Autori i dyshuar është Daniel Manushi, 23 vjec, me nënshtetësi gjermane dhe policia po punon për kapjen e tij.

Gjithçka erdhi si pasojë e një sherri banal mes policit e dy djemve që i kishte në lagje. Efektivi Ermal Bregu, 33 vjec, rrëfeu në polici se ata të dy e kishin pyetur në fillim pse po i shikonte, e kaq ka mjaftuar që njëri prej tyre të përdorte armët. Polici ishte jashtë shërbimit kur u plagos dhe u tranportua në spital.

NGJARJA

Plagosja ndodhi mbrëmë rreth orës 19.35, në rrugën “Kongresi i Lushnjës”, tek ish parku i Autobuzëve në kryeqytet. Burime policore bënë me dije se polici punonjës pranë komisariatit nr.1, jashtë orarit të shërbimit ka debatuar me dy banorë të lagjes, njëri prej të cilëve e ka qëlluar me armë. Në konflikt e sipër njëri prej tyre ka qëlluar me armë zjarri duke e lënë Ermal Bregun të plagosur. Ndërkohë, pak pas ngjarjes drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, Ardi Veliu në një prononcim për mediat deklaroi se krimi nuk ka lidhje me detyrën, ndërsa policia është shumë afër zbardhjes së ngjarjes.