Pesë yjet që përdorin lodrat për seks dhe e pranojnë publikisht. Ja çfarë thonë…

Pak dashuria për vetveten nuk të bënë dëm. Këtë e dinë edhe yjet botërore të shoubizit, të cilët njihen edhe publikisht se përdorin pajisje të ndryshme.

Në fakt, ato përdorin lodra për të kryer edhe marrëdhënie seksuale dhe për këtë shpenzojnë mijëra euro.

Mesin e tyre janë yje të tilla, si Rihanna, Lady Gaga dhe Eva Longoria ndërsa më poshtë janë disa prej tyre.

Rihanna

E quajnë mbretëreshë të seksit. Kohë më parë kishte shpenzuar mbi 1500 euro në një dyqan seksi. Bleu qirinj, mbathje, pranga dhe disa lodra seksi.

Lady Gaga

Këngëtarja amerikane në vitin 2009 u kishte thënë mediave se e përdor vibratorin. “Unë jam një nxitëse e tifozëve, jam ‘single’ dhe jam e vetmuar, por nuk kam asnjë problem me këtë. Vibratori im dhe unë jemi shumë të lumtur”, kishte pohuar Lady Gaga.

Eva Longoria

Aktorja e bukur i kishte thënë revistës “Sefie”, se nuk e kishte pëlqyer seksin deri sa kishte filluar të masturbojë. “Unë nuk e pëlqeja seksin, derisa fillova të masturboja. Para kësaj nuk isha shumë seksuale. Bleva vibratorin e parë tre vjet më parë”, tha Longoria. Sot ajo është një tifoze e zjarrtë e “Rabbit”, një nga vibratorët më të famshëm.

Jennifer Lawrence

Miqtë i dhanë një ‘mal’ me lodra seksi dhe me shaka aktorja deklaroi, se i mban me vete kudo që shkon. Në vitin 2013 ajo deklaroi, se e kishte harruar një çantë me lodra të seksit nën një shtrat të hotelit. Megjithatë Jennifer ishte kthyer në hotel dhe i kishte marrë të gjitha lodrat.

Beyonce

Gjatë një vizite në një dyqan të lodrash seksi në Babyland të New Yorkut, bukuroshja dhe bashkëshorti i saj, Jay Z, shpenzuan më shumë se gjashtë mijë euro. Megjithëse nuk rrodhën informacione se çfarë blenë dyshja, dyshohet se mes tjerash ishte edhe një vibrator.