Përsëri për librin shqip

Nga Ndriçim Kulla

Në historinë e qytetërimit botëror, bota ka njohur periudha të ndryshme kur ekzistenca njerëzore ka njohur periudha konfliktesh, luftërash, etapa tranzitive, faza të ndritura të ekonomisë, shkencës, diturisë dhe në këto fragmente që përbëjnë tërësinë, roli i librit në emancipimit dhe përmbarimin e vazhdueshëm të shoqërisë njerëzore ka luajtur një rol vendimtar. Ishte pikërisht kultura si produkti kryesor i librit faktori që ndikonte në formimin, ndërgjegjësimin dhe krijimin e një personaliteti gjithmonë e më të përsosur tek individi, bashkësia ku bënte pjesë dhe përshtatshmëria me territorin dhe dukuritë natyrore dhe ato ndërnjerëzore. Duke patur parasysh këtë rend kronologjik të zhvillimit dhe evolucionit mbarëshoqëror nga njëra gjeneratë te tjetra, të bie në sy se përgjithësisht në dekadat e fundit, veçanërisht gjatë kalimit nga një rend shoqëror në tjetrin, vëmendja dhe hapësira që i kanë kushtuar kulturës në përshtatjen me të renë dhe me vetveten ka qenë në kufijtë e tjetërsimit, gjë e cila në momente të ndryshme ka rrezikuar ndjeshëm krijimin e qenies pa identitet dhe pa orientim për të djeshmen, të sotmen dhe të ardhmen. Për të mos e lënë në eter shtjellimin e problematikës që has sot kultura kombëtare, e shoh të udhës ta përqendroj argumentin tim te kjo epokë, pjesë e së cilës është gjithsecili prej nesh. Tash mendoj se jemi në kohën kur çdo mandat qeverisës i duhet t’i nënshtrohet autopsisë, ku të mund t’i numërohen përparësitë, vetitë pozitive, dobësitë si edhe dështimet e shënuara, sidomos kur protagonistët kryesorë të jetës kulturore konsiderohen jo në pak raste si viktima apo si pengje në përpjekjet për mbijetesë.

Në jetën e një vendi apo të një shoqërie ka momente kur kultura dhe tregu i saj janë në krizë ose në një gjendje të vështirë. Diçka e tillë ndoshta mund të duket e natyrshme në një kohë kur shtohet jo vetëm vështirësia e qenësishme e përthithjes së saj, por edhe gjendja e shtrënguar ekonomike… Në një treg të vogël, shumë të vogël si ky i yni, me një gjuhë të shkruar vonë dhe të veçantë dhe, për pasojë, me një qarkullim shumë të ngadaltë të librit dhe me një periodicitet të përzgjatur të tirazheve të tij, një vështirësi e tillë bëhet gati e përbri-rrojtshme me ekonominë dhe cilësinë e botimeve shqiptare. Libra të veçantë të llojit të filozofisë, historisë, albanologjisë apo shkencave humane për të cilat ne dihet që kemi deficite të mëdha historike, janë të vështirë për të qarkulluar në çfarëdolloj vendi, aq më shumë te ne, e ata kërkojnë jo vetëm më shumë kohë e më shumë mund ekonomik, por janë edhe vështirësisht të qarkullueshëm për arsyet e specifikës që i karakterizon. Mirëpo çdo moment apo gjendje e vështirë bëhet akoma dhe më e dëmshme kur ajo që thyhet është ideja për kulturën e librit dhe instrumentet e kryerjes së saj, më tepër se sa vetë zhvillimi i jetës politike. Gjatë gjithë këtyre viteve, kultura e librit shqip, përtej vështirësive objektive që i ka diktuar gjithmonë tregu dhe veçanësia e gjuhës, nuk mund të thuhet se nuk e ka ndjerë ndihmën dhe përkrahjen konkrete të qeverive, por që të jemi realistë nuk është bërë ajo që duhej. Ideja se që të kesh të “korra të bollshme” nevojiten “mbjellje” në perspektivë e projekte ambicioze me investime, që nuk kanë kthim të menjëhershëm në kohë, është një ide aspak e një ëndërrimtari si unë, por për vite të tëra shtytësja vendimtare e progresit perëndimor. Në fakt me gjithë vështirësitë, kultura e librit është arritur të ruhet si një konstante bazë në mes të gjithë atyre variableve të ndryshueshme në kohë, cilësi dhe ndikim që afron spektri i gjerë i agjentëve kulturëformues të një individi, shoqërie, kombi apo edhe qytetërimi. Është vlerë e çmuar për çdo qeverisje ta bëjë një gjë të tillë, por kjo shndërrohet në një vlerë të shtuar sidomos sot kur teknologjia digjitale, interneti dhe telefonia celulare të ngarkuara me imazh dhe informacion të paadministrueshëm e kanë shpërqendruar dhe zbehur në mënyrë drastike leximin e librit dhe në gjendjen ekonomike të shtrënguar që dikton koha dhe krizat e herëpashershme europiane e botërore, realisht ne autorët dhe botuesit e librit shqip po e ndiejmë shumë. Ndaj, sot që kriza e leximit të librit po ndihet shumë thellë dhe që natyrisht do apo s’do e fut librin në krizë, politikat shtetërore ndaj librit, aktualisht meritojnë një zgjim dhe një trajtim të veçantë. Së pari, ato duhet të mbeten bazike përballë çdo variabli festiv, brenda apo jashtë vendit, që mund të përpiqet ta kanosë në fonde apo aktivitete në pamje të parë, veç të bujshëm. Së dyti, ato duhet të mbeten konstante mes aromës së madhështisë së përkohshme të shesheve e shtatoreve përkujtimore që mund të shkëlqejnë për ca kohë, por që nuk do të mbeten kurrë kulturëformuese dhe të kujtueshme në vite. Pasi libri është i vetmi që mbetet i rrënjosur dhe i shtrirë në mënyrë kapilare në mendjen dhe shpirtin e një populli. Botimet shqiptare gjatë gjithë këtyre 20 viteve janë munduar ta ruajnë këtë rol të qenësishëm në mënyra të ndryshme, për të mbetur pika referimi të formimit të ndërgjegjes sonë të re. Dhe këtu nuk ka se si ta mohojmë dhe as ta errësojmë punën e Ministrive të Kulturës. Por tashmë, që etapa e ndërgjegjes historike shqiptare ka ardhur në një pikë të tillë të lartë kur populli ynë i ka sytë më shumë se kurrë tek Europa, për t’i dhënë akoma dhe më shumë forcë përfaqësimit historik, gjeopolitik, albanologjik, në mënyrë që të kryejë rolin e vet konstant si integruesja e domosdoshme me kulturën e Europës dhe Perëndimit ne duhet që ta shtojmë vëmendjen ndaj librit si instrumenti më i rëndësishëm që të jep dije dhe zhvillim. Nuk ka asnjë arsye, qoftë politike, qoftë ekonomike, që mund ta zbehë apo errësojë këtë përkushtim.

Si një nga botuesit dhe studiuesit me eksperiencë mbi 20-vjeçare të këtij vendi do rendisja një sërë problemesh dhe një sërë propozimesh se si ato mund t’i bëjnë politikat e librit më të mira. Ato mund të fillojnë që nga ringjallja e rënies së heshtur të leximit, nga subvencioni real i librit, nga e drejta komplekse e autorit për botuesit shqiptarë (që ne e dimë se çfarë heqim që të marrim një të drejtë autori të huaj, sepse na nënçmojnë prej tirazheve të vogla që kemi), nga rihapja e programit të krijimit dhe furnizimit të bibliotekave shkollore me libra, që u ndërpre në mes nga Ministria e Arsimit, nga rishikimi i disa ligjeve që kanë të bëjnë me mbështetjen financiare të librit, të cilat kanë vetëm efektin e inventarit për librin etj. etj. Problemet e librit unë nuk i mendoj më si probleme të një ministri apo ministreje me gjithë dëshirën e mirë që mund të ketë secili në këtë drejtim, por i shikoj realisht si probleme politike. Prandaj politikanët tanë kushdo qofshin, mes problematikave të shumta të qeverisjes duhet të bëhen më të ndjeshëm për t’iu kushtuar problematikës specifike të librit shqip, i cili po e them në mënyrë të përsëritur; se ka nevojë të madhe për ndihmën e shtetit, si një vend i vogël me popullsi të kufizuar, me një gjuhë krejtësisht të veçantë dhe me një treg modest dhe të përçarë. Do ishte një zgjidhje shumë e përshtatshme aktualisht organizimi i një konference të hapur problemore prej Ministrisë së Kulturës dhe Ministrisë së Arsimit (ku ia vlente të ishte pjesëmarrës edhe kryeministri), në koordinim me Shoqatat e Botuesve Shqiptarë mbi problematikat e librit shqip dhe mundësitë e zgjidhjes së tyre. Kjo mënyrë e trajtimit të problemeve të librit shqip do mundësonte shkëmbimin e shumë opinioneve në mënyrë ballafaquese, dhe jo vetëm që do të bënte të mundur që të pasqyroheshin me objektivitet problemet e pretenduara të librit, por do propozonte dhe zgjidhjet më konsensuale të mundshme.