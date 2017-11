Përmbytja po vjen por… banorët në brigjet e Vjosës s’dinë gjë

Panajoti banon në fshatin Ferras të Fierit, një zonë që Vjosa e përmbyt kur del nga shtrati.

Nëse parashikimet e sinoptikanëve dalin të vërteta, atëherë të premten shtëpia e Panajotit do të përmbytet. Por as atij dhe as gjithë banorëve të zonës, askush nga autoritetet nuk ju ka bërë ndonjë njoftim.