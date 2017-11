Përdhunimi i të miturës, nëna: Ia lashë vajzën me kusht të mos e prekte deri sa të rritej

Përmes dëshmive të prindërve të vajzës 13­-vjeçare, T. Qafa nga fshati Çukë i Sarandës mësohen të tjera detaje mbi aktin e rëndë të përdhunimit nga 22­-vjeçari Vangjel Selimi.

“BalkanWeb” mëson se, vajza e mitur bashkëjetonte prej 1 viti me të riun dhe kjo gjë kishte ndodhur me mirëkuptimin e plotë të prindërve të vajzës.

Nëna e saj, Oltjana Garo, deklaron se, kishte aprovuar që i riu të jetonte me vajzën, duke marrë premtimin se nuk do ta prekte të miturën derisa ajo të arrinte një moshë madhore.

Por në momentin e parë që qëndruan vetëm 22-­vjeçari e drogoi dhe abuzoi me të.

“Djali e pranonte, vajza jo, atëherë e revoltuar me gjithë bashkëshortin shkoj në maternitet. Vajza ia tregoi të atit, u revoltova për atë që ndodhi, ai e kishte droguar vajzën me kanabis dhe ajo s’mbante mend asgjë”,­- thotë nëna.

Ndërsa i ati kërkon që drejtësia të bëjë punën e saj dhe ta dënojë të riun.

“Nëse ai i ka bërë vajzës këto gjëra për mua ligji të vazhdojë me detyrën e tij, jo 100 por 101, gabimi është i tiji, jo i vajzës së mitur”. Por për motrën e 22­vjeçarit nuk ka asgjë të vërtetë në rrëfimet e prindërve të vajzës.

“Ata donin ta martonin me një tjetër dhe shpikën këtë histori”,­- thotë ajo. Pasi rezultati mjekoligjor vërtetoi se 22-­vjeçari ka abuzuar me 13­ vjeçaren Vangjel Selimi u arrestua nga policia dhe do të përballet me vepren penale: “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur”.

ARRESTIMI

“Më datë 05.11.2017, prej Specialistëve të Seksionit për Krimet në Komisariatin e Policisë Sarandë është arrestuar në flagrancë shtetasi: Vangjel Selimi, 21 vjeç, banues në fshatin Çukë, Sarandë,” shkruhet në njoftimin e policisë. Vangjel Selimi është arrestuar prej policisë sepse shtetësia O.G., ka bërë kallëzim se ky shtetas ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e saj të mitur shtetasen T.Q., 13 vjeçe.

Gjithashtu edhe në përfundim të rezultatit mjekoligjor ka rezultuar se ky shtetas ka kryer marrëdhënie seksuale me shtetasen e mitur. Materialet hetimor iu kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë ndaj shtetasit Vangjel Selimi për veprën penale ”Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale”.