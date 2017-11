Për Ramën janë media kazan, por Vlahutin i kushton dy ditë punë    

Tashmë dihen qëndrimet e kryeministrit Edi Rama ndaj medias në vend. “… Ti thërrisni mendjes dhe të lexoni …/ Jeni pjesë e një kazani të madh…”, janë disa nga shprehjet që Rama përdor rëndom në daljet e tij publike, veçanërisht në zhvillime politike delikate për mazhorancën.

Por ndryshe nga Rama, delegacioni i BE-së në Tiranë do t’i kushtojë medias dy ditë konferencë. Konferenca e Komisionit Evropian mbi Ditët e Medias, BE – Ballkani Perendimor pritet të mbahet nesër dhe pasnesër në Tiranë dhe aty është i ftuar edhe kryeministri Edi Rama.

Ai do të nisë konferencën me përshtypjet e tij për t’ia lënë fjalën më pas Komisionerit për Zgjerimin, Johannes Hahn. Më pas është parashikuar një tablo e medias në Ballkanin Perëndimor; sfidat dhe mundësitë e saj si dhe një panel i njohur gazetarësh nga bota që do të flasin mbi këtë temë. Në këtë takim nuk do të mungojë as fjala e ambasadores së BE-së në Tiranë, Romana Vlahutin.