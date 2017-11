Për opozitën buxheti duhet të jetë më i rëndësishëm sesa çështja Tahiri

Nga Ervis Iljazaj

Dje ka mbërritur në komisionin e ekonomisë projektbuxheti për vitin 2018, i parashikuar nga qeveria. Mbledhja e komisionit që duhet të diskutojë për këtë ligj kaq të rëndësishëm për shoqërinë shqiptare, ka përfunduar pa praninë e opozitës. Opozita ka braktisur komisionin në shenjë proteste duke hedhur akuza për ngjarjet e fundit që lidhen me çështjen Tahiri. Opozita ka të gjithë të drejtën politike për të vazhduar dhe denoncuar lidhjet me krimin me politikën, por ligji i buxhetit duhet të jetë më i rëndësishëm sesa çështja Tahiri.

Prandaj braktisja e komisionit, në radhë të parë është braktisje ndaj halleve dhe problemeve të qytetarëve. Në këtë kuptim roli dhe detyra e saj kryesore është të parashtrojë kritikat ndaj buxhetit dhe të paraqesë alternativat e saj për të. Ky është misioni politik kryesor i saj.

Vetëm në këtë mënyrë, populli shqiptar krijon besimin te një forcë politike dhe krijon shpresën e alternativës politike të së nesërmes.

Sigurisht që hetimi i një ish-ministri të rendit për lidhje me trafikun ndërkombëtar të narkotikëve është një çështje që nuk mund të anashkalohet nga vëmendja e një opozite, dhe kështu duhet të jetë. Megjithatë ligji i projektbuxhetit është edhe më i rëndësishëm për qytetarët shqiptarë, aq më tepër që për veprat penale merret drejtësia dhe jo politika. Çështja e Tahirit i ka kaluar drejtësisë, dhe në këtë kuptim opozita ka detyra të tjera për të zgjidhur politikisht. Një nga këto është kritika e saj thelbësore për projektbuxhetin 2018, në mënyrë që vendin e saj në Parlament ta kthejë në zërin e qytetarëve dhe problemeve të tyre.

Ligji i buxhetit është ligji më i rëndësishëm për një shoqëri. Aty përcaktohen taksat, investimet, infrastruktura e reja që do të ndërtohen, rritja ekonomike. Pra, jeta e qytetarëve dhe si do të jetë ajo vitin e ardhshëm.

Nga ligji i buxhetit shihet vizioni që një forcë politike ka për zhvillimin e ekonomisë dhe shoqërisë në përgjithësi. Po ashtu, dallohen ndarjet ideologjike dhe mendimet për politikën. Prandaj, ligji i buxhetit është jo vetëm ligji më i rëndësishëm në aspektin ekonomik, por edhe në atë politik.

Nuk ka moment tjetër më të rëndësishëm politik se sa momenti i diskutimit të projektbuxhetit. Në këtë kuptim roli i opozitës është shumë i rëndësishëm në këto momente.

Opozita shqiptare, bën një gabim fatal nëse mendon se mund të braktisë këtë moment, siç ndodhi dje në komisionin ekonomisë. Për një forcë politike momenti i diskutimeve për buxhetin, është aq i rëndësishëm sa vetë ekzistenca në politikë. Të gjitha të tjerat, janë konsum mediatik i ditës, që as nuk ka vlerë për shoqërinë.

Partia Demokratike, në të mirë të saj dhe të Shqipërisë, bën mirë që të ketë alternativën e saj për projektbuxhetin e 2018-s. Politika e vërtet bëhet me problematikat e qytetarëve, dhe jo me retorikë boshe që nuk krijon besim tek askush.

Vendi ka nevojë për një alternativë të besueshme, e cila ndërtohet me një dimension politik të qartë, dhe një dimension i tillë ndërtohet vetëm duke prekur problemet konkrete të qytetarëve, që parashikohen në ligjin e buxhetit. Deri më tani, për fat të keq tek opozita nuk kemi parë një vizion të qartë se si mund të qeveriset vendi.