PD reagon për Task-Forcën e Ramës: Fajin e ka opozita dhe mediat e kazanit

Pak pas deklaratë së kryeministrit Edi Rama për krijimin e Task-Force për zbulimin e lidhjeve kriminale, vjen reagimi nga Partia demokratike.

Deputeti Edi Paloka ka reaguar me anë të një statusi në faqen e tij të ‘Facebook’-ut, ndërsa nuk kursen ironitë për Ramës. Sipas Palokës, me siguri për Ramën, opozita është e lidhur me krimin.

MESAZHI I PALOKES

Rama, Task-Force per zbulimin e lidhjeve te krimit me politiken…?!!

Me siguri do zbuloje qe me krimin eshte e lidhur opozita.

Madje dhe per deputetet e inkriminuar te rilindjes dhe per Tahirin dhe per gjithe llumin e krimit ne administraten e rilindjes, te jeni te bindur qe “fajin e ka opozita dhe mediat e kazanit”