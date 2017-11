‘Patentat e Tahirit’, paralajmërimi i Salianjit: Fillimi i një lufte të madhe

Deputeti i PD, Ervin Salianji ka paralajmëruar se tashmë është fillimi i një lufte të madhe me krimin. Përmes një statusi në ‘Facebook’, duke iu referuar arrestimit të biznesmenit O.S në Elbasan të cilit iu gjetën 800 mijë euro si dhe 2 patenta për mjete lundruese në emër të Saimir Tahirit, Salianji thotë se autorizimi për kontroll në banesën e Tahirit me disa ditë vonesë po kap mijëra euro, ndërsa ngre pikëpyetje se çfarë mund të ndodhte nëse do ishte kontroll i befasishëm.

Statusi i Ervin Salianjit:

Autorizimi per kontroll banese dhe kontroll personal me disa ditë vonesë dhe po kap mijëra Euro në tentativë për ti fshehur. Po nëse do ishte kontroll i befasishëm? Po nëse ish-ministri arrestohej dhe kapeshin miliona Euro kujt i vinte radha? Tani është e qartë që është fillimi i një lufte të madhe, Rama me krimin në njê anë dhe qytetarët dhe e drejta në anën tjetër.