Pas lajmeve për ndarjen, reagon për herë të parë Bora Zemani…

Pas lajmit që pushtoi mbarë mediat se Bora Zemani i kishte dhënë fund martesës së saj me Vin Velin, moderatorja e sportit ka thyer heshtjen.

Bora ka postuar një foto në instastory, ndërsa me ku shfaqet e vetme bashkë me një pjatë të shijshme, duke shtuar me humor se ka nisur dietën. “Dita e parë e dietës”,- shkruan Zemani në instagram.

Ndonëse të gjithë prisnin që ajo të reagonte për lajmin që qarkullon në mediat online, Bora vazhdon programin e saj e qetë.

Dje të afërm të çiftit pohuan se ata ka vendosur të divorcohen, për t’i dhënë fund historisë disavjeçare së bashku, nga e cila kanë edhe një djalë.