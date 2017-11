Pas akuzave të opozitës, reagon Xhafaj: Mund të më shani mua, por jo policinë

Mbledhja e Komisionit të Sigurisë është shoqëruar me debate të forta mes opozitës dhe ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafajt.

Deputeti demokrat, Ervin Salianji i ka kujtuar ministrit Xhafaj, se ai po vazhdon të qeverisë me stafin e Tahirit dhe nuk ka ndonjë ndryshim prej paraardhësit.

“Ti je njësoj si Tahiri. Nuk ke marrë asnjë masë për tonelatat me drogë dhe lidhja e qeverisë me krimin vazhdon. Në policinë e shtetit vijon të ketë bandite që favorizojnë krimin. Ju jeni pjese e një qeverie ilegjitime te ardhur me vota të blera nga droga”, tha Salianji.

Ndërsa, Xhafaj tha se nuk pajtohet me gjuhën e përdorur dhe as me akuzat. Xhafaj shtoi se nuk duhet të përbaltet policia, duke u quajtur bandë.

“Nuk u ndjeva mirë, nuk duhet të ndiheni as ju e as kolegët me disa terma ndaj policisë, ndaj meje përdorini çdo lloj gjuhe, nuk e kufizoj, por termi bandë në policinë e shtetit nuk është i duhur, ju sugjeroj se ky lloj termi nuk është i përshtatshëm, nëse do thoni që ka njerëz që nuk e meritojnë të jenë pjesë, e kam thënë dhe jam duke vepruar”, tha Xhafaj.