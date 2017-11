Parashikimi i hidhur i ekspertëve, Europa do të përjetojë një dimër vdekjeprurës

Europa pritet që të preket nga një dimër i ashpër këtë vit.

Ekspertët britanikë parashikojnë që vendi të preket nga një valë polare i të ftohtit, duke bërë që vetë jeta e banorëve të vihet në rrezik.

Paralajmërimi vjen pasi Britania aktualisht po përballet me fundjavën më të ftohtë të sezonit, me temperaturat të cilat kanë rënë nën zero.

Këtë të diel, një pjesë e vendit u zgjua me temperatura minus 2 gradë.

Meteorologët paralajmëruan për rrezikun e akullit në rrugë dhe autoritetet vendosën sinjalistikën përkatëse në pjesën perëndimore të Britanisë.

Ata parashikojnë që ky dimër të jetë një ndër më të ftohtit i viteve të fundit dhe me më shumë reshje dëbore, ndërsa thonë se temperaturat janë më të ulëta se normalisht për këtë periudhë.