Objektivat e sjelljes dhe kurrikula shkollore

Nga Leka Skëndaj

Në paraqitjet dhe komentet që i bënë mediat botërore fituesit të çmimit “Nobel” në Ekonomi për vitin 2017, Richard Thaler, në mënyrën më lakonike e cilësuan dhe e portretizuan si ithtar të ekonomisë bihejvioriste. Në këto vlerësime theksohet ndihmesa e tij për të krijuar një korpus teorik ku çimentohen efektet e faktorëve psikologjikë, emocionalë, njohës dhe socialë të sjelljes së individit dhe të institucioneve gjatë vendimmarrjes për çështje ekonomike.

Bihejviorizmi lindi si metodologji psikologjike në fillim të shekullit XX me idenë e rendimentit, nën ndikimin e biznesit, duke matur numrin e njësive. Si teori dhe praktikë ajo u bë objektivi kryesor në dhjetëvjeçarët e parë të atij shekulli dhe hap pas hapi u përshtat dhe gjeti zbatim në të gjitha fushat e jetës. Rëndësia e studimit të thelluar merr një kuptim më të gjerë në epokën e sotme, jo vetëm në ekonomi, por edhe në kurrikulën shkollore. Asnjë hulumtues dhe hartues i kurrikulës shkollore nuk mund të mohojë aspektin vendimtar të bazës psikologjike në mësimdhënie dhe nxënie.

Arsimi ynë parauniversitar aktualisht ndodhet në fazë e zëvendësimit të kurrikulave (plan, program, tekst), si pjesë e reformës. Kjo ka parashtruar si të pranishme dhe të domosdoshme çdo mëdyshje për standardet, funksionin dhe efektivitetin e saj. Pra, këtu ngërthehet gjithçka që ka të bëjë me metodologjinë e hartimit dhe zbatimit të kurrikulës mësimore. Është fakt se sot më shumë se kurrë aksesi agresiv i shumë rrymave dhe teorive psikologjike, filozofike dhe metodologjike ka deformuar në shtresa të caktuara një kakofoni brutale, ka sjellë një shpërndarje dhe kuturisje, duke i lënë analizat kritike shpesh shterp, deri në shpërfillje kronike të standardeve dhe objektivave ose duke i pranuar ato në mënyrë sipërfaqësore.

Në ditët e sotme, në kurrkulat shkollore konkurrojnë disa metodologji të vjetra e të reja, si ato: bihejvioriste, akademike, menaxheriale, humaniste, rikonceptualiste etj. Ndjekësit e këtyre teorive dhe grupet e interesit padyshim që ushtrojnë një trysni vijuese me argumente dhe kundërargumente të bazuara mbi teori dhe strategji të caktuara, me prirjen për të legjitimuar përparësitë e secilës metodologji. Gjithsesi, përpos kundërshtive dhe hamendësimeve, mendimi më i përgjithshëm i studiuesve dhe teoricienëve të kurrikulës (kryesisht i atyre anglosaksonë) përqendrohet në një pikë. “Bihejviorizmi është metoda më e vjetër dhe mbetet ende kryesore për zhvillimin e kurrikulës” (Hunkins). Madje kjo metodë shërben si pikë referimi për të krahasuar modelet e tjera. Besueshmëria e saj buron nga mbështetja si metodologji në tezat filozofike për natyrën e të mësuarit që e kanë zanafillën me idetë e Aristotelit, Dekartit dhe Rusoit. Disa ithtarë të kësaj metodologjie e kanë emërtuar si “kulti i rendimentit” (Bobit). Si model ka në themel elementin më përgjithësues të të mësuarit: raportin psikologjik sinjal-reagim deri te përmasat mjet-qëllim. Këtu rezultatet e të nxënit vlerësohen të lidhura me synimet dhe objektivat (e thënë me terma të tjerë kompetencë-performancë). Për lexuesin e zakonshëm e konkretizojmë me një shembull të thjeshtë: fëmija sekreton pështymë kur shqiptohet fjala “akullore”. Pra, sjellja e individit ka më shumë të ngjarë të ndikohet nga kushtet e të mësuarit. Qëndrimet dhe aftësitë e nxënësve dhe studentëve mund të ndryshojnë dhe të përmirësohen me kalimin e kohës nëpërmjet stimujve të përzgjedhur. Kjo teori lidhet me të mësuarit e kushtëzimit klasik. Njihet gjerësisht eksperimenti i kushtëzimit klasik të Pavllovit (reflekset e qenit të tij pas ziles). Një pjesë teoricienësh që janë skeptikë ndaj kësaj metodologjie sjellin si argument faktin se “një ngacmues nuk ngjall të njëjtin reagim te çdo individ”. Mirëpo, grupi mbështetës e quan këtë dukuri “pasurim” që e rrit popullaritetin e saj. Aftësia e individit për të reaguar në mënyrën e dëshiruar bën të mundur llojshmërinë e sjelljes dhe të të mësuarit. Kompetencat e nxënësit mund të formohen “nëpërmjet përafrimeve të një vargu reagimesh që ofrojnë gjithnjë e më tepër sjelljen e dëshiruar”, (Bruner). Kësisoj, përforcimi i konceptit të parashtruar me vargun e reagimeve të dëshiruara formojnë sjelljen e re. Këtu konsiston ajo që disa studiues e quajnë “modifikim të sjelljes”.

Në shekullin XX teoricienët dhe specialistët e kurrikulave i kanë kushtuar vëmendje ndikimit të efekteve psikologjike në mësimdhënie dhe e kanë parë këtë si një revolucion, si një sfidë që do të vijojë dhe do të përparojë edhe në këtë shekull. Kështu, deri në ditët e sotme, përveç bihejviorizmit si shkollë psikologjike u zbuluan dhe gjetën zbatim në kurrikulat shkollore edhe teori të tjera, por më kryesoret prej tyre janë dy: 1. Psikologjia e zhvillimit, që ndryshe emërtohet si teori e njohjes, e cilësuar si metodë e mendimit reflektiv, kritik dhe krijues, që ka në thelb zbulimin e lidhjeve shkak-pasojë, lidhjet logjike të koncepteve dhe kontradiktat që pasojnë rreth tyre. Objektivat që burojnë prej kësaj teorie u quajtën objektiva të njohjes. 2. Psikologjia humane, e quajtur ndryshe “forcë e tretë” dhe ka në bazë ndjesitë e individit ndaj botës që e rrethon. Pra, akti i të mësuarit përfshin emocionet, ndjenjat dhe shprehtë e ndërvarura motore. Objektivat që pasojnë këtë teori u emërtuan objektiva të arritjes.

Teoritë psikologjike të të mësuarit po bëhen më të ndërlikuara dhe njëherazi të diskutueshme në kohët që po jetojmë duke i grupuar kësisoj mbështetësit dhe zbatuesit në 3 kampe gati kundërshtare. 1. Bihejvioristët janë tepër këshillues dhe diagnostikues në këndvështrimin e tyre duke u mbështetur në metodat hap pas hapi dhe të strukturuara. Ata i pranojnë proceset e njohjes, nuk janë përjashtues, nuk janë të ngurtë dhe mbështesin idenë se “të mësuarit mund të kryhet pa iu dashur individit të veprojë mbi mjedisin ose të shfaqë hapur sjelljen”, (Glaser). Në bihejviorizëm janë integruar këndvështrime që lejojnë hulumtimet e të mësuarit në bashkërendim me teoritë e njohjes. 2. Përfaqësuesit e kampit tjetër, ata të psikologjisë së zhvillimit mbrojnë idenë se të mësuarit në shkollë është i orientuar nga njohja dhe se procesi i njohjes kërkon një logjikë me karakter reflektiv, kritik dhe krijues. Fazat e zhvillimit të njohjes duhet të formojnë një radhë operacionesh të njëpasnjëshme mendore. Modeli klasik i Xhon Djuit: për identifikimin e problemit; për grumbullimin e të dhënave dhe formulimin e hipotezave; për pranimin dhe mohimin e hipotezave; si dhe për formulimin e përfundimeve dhe vlerësimin e tyre – nxit interpretimin e përvojave të nxënësve përmes arsyetimit. 3. Kurrikula emotive mbrohet nga teoricienët e psikologjisë humane që e shohin çdo individ të veshur me nevoja dhe interesa të veçantë në lidhje me vetërealizimin e tij, por kjo do të ishte e përshtatshme vetëm për shkencat shoqërore…

Në kushtet e dallimit midis alternativave teorike, pavarësisht ngjyrave dhe efekteve ngjizëse, këto teori herë-herë të ngjashme dhe me mungesë strukturimi, jo rrallë në planin e zbatimit shkaktojnë një kakofoni, por në radhët e mësuesve, si vendimmarrës, mund të provokojnë raporte frenuese.

Në literaturën tonë pedagogjike, sidomos tek ato që janë botuar në dy dhjetëvjeçarët e fundit edhe në tekstet e nxënësve, gjedhet (modelet) për llojin e objektivave (apo të kompetencave) mbivendosen, për të mos thënë që ngatërrohen, duke i futur edhe mësuesit në situata pështjelluese. Shpesh, gjatë formulimit të objektivave apo të kompetencave nga mësuesit nuk përmbushen disa kushte. Në radhë të parë këto duhet të jenë në koherencë me parimin psikologjik që është parashtruar koncepti i dhënë në një temë të caktuar. Formulimi i objektivave duhet të përshkruajë llojin e sjelljes së kërkuar dhe përmbajtjen në të cilën zbatohet kjo sjellje; të jenë të përshtatshme dhe të përmbushin interesat e nxënësve; duhet të kuptohen e të pranohen lehtë etj. etj.

Gjithsesi, edhe në teoritë e mësimdhënies jemi në kërkim të ekuilibrave të humbur. Ndoshta edhe këtu, si në të gjithë fushat e jetës duhet të mësojmë të bëjmë kompromise.

*Pedagog në Universitetin “I. Qemali”, Vlorë.