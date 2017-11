Noka: Edi Ramën do ta rrëzojmë me revolucion

“Qeveria do të rrëzohet me revolucion popullor”, ka thënë sot deputeti i PD-së, Flamur Noka, duke folur për zhvillimet e fundit politike në vend. Noka tha se është e faktuar tashmë se kjo qeveri ka lidhje me krimin.

Noka u pyet nga mediat lidhur me lajmin sipas të cilit kryebashkiakut socialist të Durrësit, i është refuzuar viza amerikane. “Gjushi është njeri me lidhje të shumta me krimin, por nga ana tjetër është thjesht një ushtar i vogël i Ramës”, tha Noka.

Deputeti demokrat foli për ngjarjet e fundit ku shtohen akuzat për përfshirje të ish-ministrin Saimir Tahiri me bandat e trafikut të drogës. “Sot kjo qeveri ka rënë moralisht, ajo mund të rrijë në këmbë pak ditë aritmetikisht. Por qytetarët që e votuan, e votuan dhe besuan pasi i kërkoi timonin timonieri për të drejtuar vendin.

E vërteta doli në pah se nuk kishin patentën për të drejtuar vendin, por kjo qeveri dhe timonieri kishin patentë për të drejtuar skafet, trafikun dhe krimin e organizuar. Është koha ta rrëzojmë dhe kjo qeveri i ka ditët e numëruar. Gjushi është një ushtar i vogël i kësaj perandorie me lidhje të mëdhaja në krim.

Perëndoria do të rrëzohet në mënyrën më demokratike të mundshme, me protesta popullore. Kjo qeveri bleu vota por edhe ato pak vota që mori për të qeverisur, nuk qeveris por drejton krimin. PD ka institucionet që do vendosë afatet, datat dhe strategjinë. Por një gjë ju them me siguri kjo qeveri i ka ditët e numëruara, është qeveri e krimit dhe e bandave. Në këtë aksion kemi mbështejten e faktorit ndërkombëtar dhe kjo është e rëndësishme”, tha Noka.