Njëra nga këto vajza është lakuriq, e dalloni cila? Askush s’e ka gjetur…

Nëse do të ishit në një dyqan dhe klienti tjetër pranë jush do të ishte krejtësisht i zhveshur, a do të vërenit, apo jo? Epo, jo nëse ai ose ajo do të ishte maskuar si në këtë rast.

Një vajzë ka ecur në mes të njerëzve në një qendër tregtare, pa veshur asgjë në trup. Por ajo kishte pikturuar veshje në trup.

Madje askush nuk e vuri re që ajo ishte e zhveshur.

A doni të dini se cila prej tre vajzave është lakuriq? Sepse asnjë nga blerësit në qendrën tregtare nuk e gjeti dot.

Përgjigjja është: Vajza në mes! Maria Luciotti, kishte pikturuar në trupin e saj xhinse dhe një bluze dantelle.