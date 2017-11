Nami në Tiranë! Përmbytet qendra tregtare. Qytetarët, thirrje për ndihmë

Foto 1 nga 4

Në qendrën tregtare City Park, përgjatë autostradës Tiranë-Durrës, niveli i ujit ka kaluar 1 metër.

Qytetarët sjellin video nga oborri, ku makinat duket të mbuluara nga uji.

Qytetarët ankohen se askush nuk ka shkuar t’i ndihmojë.

“Na ka ardhur uji deri në timon. Jemi në rrezik të mbytemi. Ju lutem na ndihmoni”,– shprehen qytetarët.

Në “Opinion.al”, ka ardhur Live një mesazh nga një qytetare, e cila shprehet se janë gati 300 persona të bllokuar në qendrën tregtare të cilët presin ndihmë.

“Kemi ngelur ne city park brenda

Jemi gjith stafi

Gati 300veta

Askish spo na ndimon

Ketu ska drita e eshte nje horror i vertet

Ka dhe klient me familjet e me femi

Smund tna len ketu

Sna pergjigjet as policia as zjarr fiksja nte”, – shkruan qytetarja.