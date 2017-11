Moderatorja e TVSH-së: ‘Muzika e Stresit më përdhunon’, këngëtari: ‘Kurvë që ndërron dashnorët’

Foto 1 nga 9

Një ditë më parë, moderatorja dhe ish-missi, Hygerta Sako, ka komentuar në mënyrë negative muzikën e Stresit.

Ajo ka thënë se muzika e tij, i “përdhunon veshët”, por nuk ka ngelur pa reaguar edhe vetë këngëtari në lidhje me këtë negativitet të shprehur nga Sako.

Ai nuk e ka mbajtur gojën teksa thotë se “disa” ndërrojnë dashnorët përditë dhe se nuk mund t’u pëlqejë e të përshtatet me të gjithë kolegët dhe moderatoret.

Ja çfarë shkruan reperi si kundërpërgjigje:

“Nuk habitem pse nuk pershtatem me te gjithe ju koleg apo te dashura moderatore !!! sepse sot jetojm ne nje kohe te poshter ku fshati digjet nderkohe qe kurva kreh floket !!!! disa do thone ky esht i trrashe nuk hec me kohen , ndersa un do them per ju a nuk u lodhet duke ndrru dashnor perdite ???? Ta ka fal zoti qe ta perdoresh me njeriun e zemres por jo me 300 spartane , cdo kuj i falen fatkeqesite por jo dobesite …. souuuuu pun te mbare #Spartani #Leonidas”