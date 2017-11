Misteri i trupit të pajetë në brigjet italiane, detaji që bindi hetuesit: Nuk është i Besnik Muços

“Po shtohet gjithnje e me shume misteri i trupit te pajete të gjetur në det”. Keshtu shkruan sot “lecceprima.it“, e cila duke iu referuar burimeve te hetimit, thote se trupi i pajete mund të mos i përkasë avokatit shqiptar te zhdukur prej disa javesh.

Por për të zbuluar me shume duhet te pritet akoma per rezultatin e analizave të ADN-së, raporton “Panorama”.

“Mund të mos i perkase Besnik Muços, një avokat 54 vjeçar me origjinë shqiptare trupi i gjetur në 6 – 7 nëntor në ujërat e Kastros”.

Sipas mediave italiane, shpjegimi per kete jepet ne baze te nje proteze qe eshte gjetur ne kemben e djathte te trupit te pajete, te cilen avokati Muco, ne baze te deklarimeve te familjes se tij nuk e ka pasur kurre.

Per me teper edhe dekompozimi i trupit ben te arrish ne perfundimin se s’mund te jete trupi i avokatit qe tani ne Shqiperi po hetohet per nje rrembim te mundshem.

Prokuroria e Tiranës po heton për rrëmbim të mundshëm, pas denoncimit të vëllait të te zhdukurit.