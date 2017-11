Meta i kërkon Ivanovit transparencë për rastin ‘Kumanova’

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta, gjatë vizitës zyrtare në Maqedoni është takuar me presidentin maqedon, Gorge Ivanon dhe kryeparlamentarin Talat Xhaferi.

Gjatë takimit me presidentin Ivanov, Meta ka kërkuar që të ketë gjykim transparentë dhe sipas standardeve ndërkombëtare për rastin “Kumanova”.

Gjykata Themelore e Shkupit, javë më parë ka dënuar me 746 vite burgim të akuzuarit në rastin “Kumanova”.

Meta: Shpresoj, dëshiroj dhe inkurajoj që fazat e tjera të këtij procesi të gjykimit të jenë sa mw transparente dhe sipas gjitha standardeve Evropiane. Shpresoj që edhe autoritetet e Maqedonisë e veçanërisht ato gjyqësore do të jenë të interesuar për të demonstruar standarde Evropiane, përderisa anëtarësimi në BE dhe NATO është një qëllim i përcaktuar i Maqedonisë

Nga ana tjetër Presidenti Gjorge Ivanov theksoi se është duke ndjekur nga afër debatin dhe procedurën parlamentare për propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve. Ivanov tha se për ta dekretuar ligjin, i njëjti nuk duhet të bie ndesh me Kushtetutën e vendit.

Ivanov: Ne kabinet na kanë ardhur një numër i madh i mendimeve të ekspertëve dhe nga ekspert publik, kështu që kur ligji do të më adresohet mua atëherë edhe do të prononcohem. Theksoi se ligji duhet të jetë në përputhshmëri me Kushtetutën dhe interesat shtetërore, raporton Alsat.M

Temë bisedimi në takim ishte edhe nevoja e bashkëpunimit mes dyja vendeve, mbështetja e Shqipërisë ndaj Maqedonisë për anëtarësim në NATO

Në takimin mes Ivanov dhe Metës u fol edhe çështja e kryetarit të Pustecit, Edmond Themellko i cili aktualisht po vuan paraburgimin për shkak të dyshimeve për keqpërdorime zgjedhore në vitin 2013. Dy presidentët konfirmuan se për Themelkon kanë biseduar që nga dita e arrestimit tij dhe kërkuan t’i mundësohet trajtim sipas konventave ndërkombëtare, pasi që i njëjti aktualisht është në gjendje të rëndë shëndetësore.