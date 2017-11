“Mekanizmat kundër korrupsionit në politikë-bërje në Shqipëri”

Instituti Europian Pashko në bashkëpunim me Institutin per Demokraci dhe Ndërmjetësim organizuan tryezën e rrumbullakët për mekanizmat e anti-korrupsionit në administratën publike në Shqipëri, ku prezantuan dy Dokumente Politikash me fokus Prokurimet Publike dhe Auditin e Brendshëm. Këto dokumente politikash u prezantuan këtë janë edhe në Komisionin Europian dhe Parlamentin Europian në Bruksel.

Aktiviteti u organizua në kuadër të programit TRAIN 2017 (Think Tank Providing Research and Advocacy through interaction and Networking) i mbështetur nga Zyra e Jashtme Federale Gjermane (Stability Pact for South East Europe) dhe Këshilli Gjerman për Marrëdhëniet me Jashtë (GDAP).

Programi TRAIN bashkon çdo vit kërkues dhe Think Tank nga vendet e Ballkanit Perëndimor nën një tematikë kërkimore të paracaktuar. Për vitin 2017 dokumentat e politikave për vendet e Ballkanit u prodhuan në kuadër të luftës ndaj korrupsionit.

Në tryezën e rrubmullakët morën pjesë studentë të ekselencës nga Universiteti Europian i Tiranës, përfaqësues nga Ambasada Gjermane në Tiranë dhe Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri dhe ekspertë të fushave përkatëse. Aktiviteti u modeua nga Presidenti i Institutit Europian Pashko, Prof. Assoc. Selami Xhepa.

Dokumentet e Politikave propozuan rekomandime për përmirësimin e vendim-marrjes në fushën e prokurimeve publike dhe auditin e brendshem në institucionet e administratës publike duke theksuar rolin e mekanizmave për kapjen dhe ndëshkimin sistematik të praktikave korruptive, sistemin dhe balancën mes institucionale mes institucioneve dhe uljen e presionit e kontrollit politik mbi vendim-marrjen publike.

Diskutime të thelluara u zhvilluan mes pjesëmarrësve dhe ekspertëve në fushë duke prodhuar reflektime të mëtejshme.