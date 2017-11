Me ‘defekte’ dhe aspak të kuruara, ja VIP-et shqiptare në adoleshencë

Foto 1 nga 11

Ne i njohim ato prej vitesh përmes ekranit të televizionit dhe intervistave të shumta dhe duhet thënë që shumë prej tyre kanë bërë një ndryshim drastik në pamjen e jashtme.

Bëhet fjalë për Vip-at shqiptare të cilat kanë rënë gjithmonë në sy për shkak të bukurisë dhe pamjes së kuruar.

Disa kanë ndryshuar ngjyrën dhe gjatësinë e flokëve duke u dukur kështu si një person krejt ndryshe me të parin.

Revista Iconstyle ka përzgjedhur disa personazhe dhe i ka sjellë ato në vëmendje me fotografitë nga mosha 18-vjeçare kur flokët i kishin ende të palyer.

Në fotot e mëposhtme njihuni me bukuroshet shqiptare që kanë ndryshuar look:

1- Luana Vjollca është shndërruar prej kohësh në një bionde simpatike por ajo ka debutuar në skenat shqiptare si brune. Që prej kohës që u shfaq si velinë në Fiks Fare, Luana kishte flokun e saj gështenjë.

2- Miss Shqipëria 2000, flokët e palyer, vetullat e pahequra dhe unë vetëm 15 vjeç, shkruan Çiljeta.

3- U desh konfirmimi i Roza Latit në disa foto të publikuara prej saj para disa muajsh, për të vërtetuar se moderatorja ka pasur një flok natyral të dendur në ngjyrë lajthie dhe shumë të gjatë

4- Floku natyral i Encës i bëri xheloze të gjitha femrat deri vonë kur këngëtarja vendosi t’i lyente ato me fije të kuqe. Edhe me ato fijet e çuditshme, ajo sërish ia arriti t’i bindë vajzat e reja të guxonin me flokët e tyre.

5- Këngëtaren Soni Malaj e mbajmë mend gjithmonë me flokë të zeza. Edhe pse pati disa eksperimentime me nuancat vishnjë, ajo ka pasur të njëjtin flok të dendur dhe në ngjyrë të zi, njësoj si sot

6- Po Dua Lipa i ka lyer ndonjëherë flokët?Është e vështirë t’i përgjigjemi kësaj pyetje, pasi gjetëm këtë foto me flokët gështenjë të errët njësoj siç i ka dhe sot.

7- Rita Ora ka qenë kaçurrelëse dhe ende i ruan ondet edhe sot e kësaj dite. Megjithatë ajo ka ndryshuar ngjyrën, nga gështenjë e errët në bionde dhe sërish duket shumë bukur.

8- Të gjithë e njohim si një mami seksi, bionde sensuale me linjat perfekte. Dhe në fakt, këngëtarja shqiptare Ledina Çelo ka qenë gjithmonë kaq elegante, si sot. Por ndoshta jo të gjithë e dinë se ajo ka qenë nje brune shumë simpatike në moshën 20-vjeçare. Nëna e dy fëmijëve, një djali dhe një vajze, kur ka qenë 20-vjeçe ishte po e njëjta bukuroshe provokuese me pamje të freskët që është edhe sot.

9- Elvana njihet që prej konkurrimit në Ethet e së Premtes Mbrëma, për flokët e saj natyralë gështenjë. Por këngëtarja ka eksperimentuar me flokët e zinj, biondë dhe tashmë ka qëndruar të ngjyra e lajthisë, pak më të çelura se natyralet.

10- Kida ka vetëm pak muaj që ka mbaruar gjimnazin dhe ende janë të freskëta kujtimet me flokët e saj gështenjë, kur ishte në shkollë. Gjithsesi ajo ka qëndruar të flokët e zinj dhe i shkojnë shumë.

11- Për një kohë të gjatë ajo na mahniti me flokët biondë të gjatë aq sa harruam që floku i saj natyral është kaf.