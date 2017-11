Manjani: Kushtetuta e sotme, rregullore punësimi

manjaniIsh-Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka kujtuar me nostalgji Kushtetutën e miratuar në ‘98. Manjani e cilëson atë si projektin e fundit serioz, që u miratua me referendum, ndërsa kushtetuten e sotme e cilëson si një rregullore punësimi të niveleve të larta.

Reagimi i Ylli Manjanit:

Gjërat serioze, duhen kujtuar.

——————

Ky është projekti i Kushtetutës së ‘98. I fundit projekt serioz që erdhi nga një proçes serioz!

I fundit projekt që nuk u hartua për të zgjidhur “hallet” e politikës së ditës!

I fundit projekt që nuk u miratua me konsensus e as super-konsensus deputetësh, por me Referendum!

I fundit projekt që huartua me mendjen qe na dhanë profesorët e huaj dhe jo me urdhërat e ambasadorëve të huaj!

I fundit projekt që ngriti një shtet jo politik!

Kushtetuta e sotme është një rregullore punësimi e niveleve të larta! Shumë larg asaj që u miratua me Referendum!

Duhet përsëritur procesi i ‘98-es.

Ti japim vendit Kushtetutë dinjitoze!