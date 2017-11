Makina e ambasadës përplaset me një mjet tjetër në Tiranë, plagoset një grua

Një automjet i trupit diplomatik të vendeve arabe është përfshirë në një aksident rrugor të ndodhur në Shkozë pranë një karburanti mbrëmjen e sotme. Nga aksidenti ka mbetur e plagosur një grua.

Automjeti tip ‘Benz’ me targa CD 4209 A i cili i përket ambasadës së vendeve arabe dhe ku udhëtonin dy shtetas të huaj, është përplasur me një mjet tip ‘Volkswagen Polo’ me targa AA579Gt, ku udhëtonin dy bashkëshortë me banim në Shkozë.

Në vendngjarja kanë mbërritur edhe persona të tjerë të ambasadës së huaj, ndërsa policia ka kryer hetime për të nxjerrë shkakun e aksidentit.