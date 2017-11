“Lotaria e Radarit”, polica sigurimi për 20 drejtues mjetesh të rregullt

Policia Rrugore ka lançuar një nismë të re në kuadër të javës së sigurisë rrugore.

Për 20 drejtuesit e mjeteve model, që respektojnë shpejtësinë e lejuar do të dhurohen 20 polica sigurimi përmes një shorteu që do të jetë në ambientet e Policisë së Shtetit.

“Kjo nismë ka të bëjë me lancimin e një llotarie për drejtuesit e mjeteve që respektojnë rregullat qarkullimit rrugor.

Kemi vendosur të lançojmë sot “Drejtuesin e mjetit model”, i cili respekton rregullat e qarkullimit në kufijtë e lejuar të normave të shpejtësisë.

Radarët përveç konstatimeve të shpejtësisë, për drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë brenda normave të lejuara do të përzgjidhen dhe sipas një shorteu që do të jetë live në drejtorine e Policisë së Shtetit do të përzgjidhen 20 drejtues mjetesh dhe do të dhurohen 20 polica sigurimi për këta drejtues mjetesh”, tha Ervin Dervishi, specialist i sigurisë rrugore.

Duke folur për radarët automatik, ai tha se drejtuesi i mjetit nuk është i domosdoshëm të shohë punonjësin e policisë rrugore, pasi do të jetë radari që do të bëjë monitorimin.